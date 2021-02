Mit diesem Ausgang des Dates hat bei First Dates Hotel sicherlich keiner gerechnet! Bereits in der vergangenen Woche reisten die Geschwister Nico und Valentina in Roland Trettls (49) Liebeshotel an, um ihre Partner fürs Leben zu finden. Nach einem romantischen Dinner stand in der aktuellen Folge der Kuppelshow ein actionreiches Vierer-Date an. Auf die beiden Pärchen wartete eine Ausfahrt mit dem Quad. Der Ausflug nahm jedoch ein unglückliches Ende: Valentina und ihr Flirtpartner Patrick landeten im Graben!

Statt Turteleien zwischen den Singles mussten die Zuschauer der neuesten Episode eine kleine Schrecksekunde verdauen. Während Nico mit seiner TV-Partnerin Jacky vorausfuhr, konnten Patrick und Valentina die scharfe Kurve mit ihrem Vierrad nicht mehr kriegen und stürzten die Böschung hinunter. Die Kamerabilder ließen nichts Gutes erahnen – glücklicherweise blieben die beiden Singles aber bis auf ein paar Kratzer unversehrt.

Ob der Zwischenfall aber vielleicht ein paar Schmetterlinge in der Bauchgegend der dunkelhaarigen Schönheit freisetzte? Im Gegenteil: Valentina und Patrick entschieden sich für ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Und auch bei ihrem Bruder Nico und dessen Flirtpartnerin Jacky wollte der Funken nicht so recht überspringen. Die beiden Männer verstanden sich hingegen umso besser: Am Abend verabredeten sie sich für ein kuscheliges Date zu zweit am Pool.

TVNOW / Boris Breuer Roland Trettl und Empfangsdame Aline bei "First Dates Hotel"

TVNOW "First Dates Hotel"-Teilnehmer Jacky und Nico

TVNOW Patrick und Nico bei "First Dates Hotel"

