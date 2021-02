Am 8. März geht die neue Love Island-Staffel mit einigen Änderungen an den Start. Zum einen wird es 2021 sowohl im Frühjahr als auch im Herbst eine Ausgabe der Kuppelshow geben, zum anderen suchen die Kandidaten nicht auf Mallorca, sondern auf Teneriffa ihre große Liebe. Und noch etwas ist neu: Statt Cathy Hummels (33) wird in diesem Jahr Melissa Damilia (25) den Aftertalk mit Jimi Blue Ochsenknecht (29) moderieren. Jana Ina Zarrella hat im Promiflash-Interview verraten, warum die ehemalige Bachelorette perfekt für den Job ist.

"Ich finde es echt schön, weil Melissa war bereits Kandidatin und hat ihre Karriere bei uns gestartet. Sie kann den Zuschauern transportieren und zeigen, wie es tatsächlich ist, als Islander in der Villa zu sein", erklärte die 44-Jährige gegenüber Promiflash. Für den Fall, dass die Zuschauer die Singles nicht verstehen, sei Melissa genau die richtige Person, um zu erklären, wie die Islander sich vermutlich fühlen. Die Moderatorin betonte: "Das dem Zuschauer rüberbringen, kann wirklich nur eine, die das auch erlebt hat. Deswegen finde ich, dass Melissa eine perfekte Besetzung dafür ist."

Melissa konnte ihren Traummann zwar nicht auf der Liebesinsel finden, doch sie freut sich, nun andere Kandidaten bei ihrer Suche begleiten zu können. "Ich bin schon sehr gespannt, die Reise der Islander zu verfolgen, und werde wahrscheinlich stark mit ihnen mitfühlen, da ich diese Erfahrung selbst schon hinter mir habe", verriet sie. Ob sie mit ihren Insider-Informationen bei den Zuschauern wirklich punkten kann, wird sich noch herausstellen.

Melissa Damilia und Jimi Blue Ochsenknecht

"Love Island"-Moderatorin Jana Ina Zarrella

Melissa

