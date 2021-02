Michael (36) und seine Nochehefrau Lisa (30) sitzen wieder im selben Boot! Die zwei hatten sich 2020 bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben, sich im Finale aber als Freunde getrennt. Danach war die Flugbegleiterin zwischenzeitlich anderweitig vergeben, ist aber seit Kurzem wieder getrennt. Auch Michi hatte eine neue Frau kennengelernt, verriet jetzt aber: Auch sein Beziehungsstatus lautet nach wie vor: Single.

Aus dem Flirt, von dem der Key-Account-Manager seinen Followern noch vor wenigen Wochen erzählt hatte, ist wohl nichts geworden. In einem gemeinsamen Instagram-Livestream mit Lisa erklärte er nämlich ganz offen, dass er noch zu haben ist. "Klar fehlt einem ein bisschen was, wenn man für sich alleine ist – aber mein Gott...", gab sich der 36-Jährige ganz entspannt. Trotzdem sei er selbstverständlich offen für eine Beziehung.

Seine Fans haben offenbar immer noch Hoffnung, dass der Funke zwischen ihm und Lisa doch noch überspringt. "Ihr seid doch wirklich füreinander gemacht. Wieso probiert ihr es nicht?" oder "Ihr wärt so ein tolles paar. Ich hoffe, es wird noch was", schrieben die User in den Kommentaren unter dem Video. Doch Michi und die 30-Jährige sind sich einig: Sie wollen ihre Beziehung rein platonisch halten.

Instagram / michael.hadeb Michael und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Instagram / michael.hadeb Michael von "Hochzeit auf den ersten Blick" im November 2020

@Sat.1/Christoph Assmann Lisa und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

