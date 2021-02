Gianluca überrascht mit einer zweiten Identität! Der 22-Jährige ist aktuell in der Sat.1-Abnehmshow The Biggest Loser zu sehen. Dort versucht er, von seinem Startgewicht von über 136 Kilo runterzukommen. Bereits über 20 Kilo konnte der Kinderpfleger abnehmen – weitere Pfunde sollen in den kommenden Episoden purzeln. Was viele nicht wissen: Privat schlüpft Gianluca gerne in die Rolle einer Dragqueen. Nun spricht er das erste Mal darüber...

Im Bild-Interview packt Gianluca nun über seine Kunstfigur Babsi Boom – die er in der kommenden "The Biggest Loser"-Folge präsentieren wird – aus. Bereits seit drei Jahren verkörpere er die selbstbewusste Dragqueen. "Diese Rolle hat sich daraus entwickelt, dass mir die Kunstform Dragqueen Spaß macht und mir gezeigt hat, dass sie mir mehr Selbstbewusstsein [...] gibt", erklärt das TV-Gesicht. Die Inspiration dazu sei ihm einst während eines Urlaubs gekommen, als er dort erstmals auf verschiedene Drag-Künstler getroffen ist.

Babsi sei im Gegensatz zu Gianluca voller Leichtigkeit. Sie mache das, wonach ihr gerade ist. Der Make-up-Fan hingegen werde oft von Scham und fiesen Gedanken geplagt – deshalb verwandle er sich an den Wochenenden regelmäßig in sein Alter Ego.

