Das Claudias House of Love-Finale steht kurz bevor! In der achten und damit letzten Folge ihrer Kuppelshow hat Claudia Obert (59) nun die Qual der Wahl zwischen Torsten Hindenburg und Toni Impagnatiello. Beide hatten schon verdammt heiße Momente mit der ehemaligen Promis unter Palmen-Kandidatin. Doch am Ende kann sie eben nur einen Mann mit nach Hause nehmen. Auf wen tippen Claudias ehemalige Lustknaben? Promiflash hat nachgehakt.

Thomas Mario musste kurz vorm Finale die Koffer packen. Er glaubt tatsächlich nicht an ein romantisches Happy Ende für die 59-Jährige. "Claudia ist und bleibt eine spezielle Frau. Deshalb denke ich, dass sie weder mit Torsten noch Toni langfristig in einer Beziehung bleibt", betonte der Barkeeper im Gespräch mit Promiflash. Kai Fischer, der die Sendung ebenfalls in Folge sieben verlassen hat, ist da etwas optimistischer: "Ich wünsche Claudia sehr, dass sie mit Toni oder auch Torsten ihren Prinzen findet, auf den sie so lange wartet."

Wer am Ende das Rennen macht, hat einzig und allein die Boutique-Besitzerin in der Hand. Allerdings haben die Promiflash-Leser in einer Umfrage ziemlich deutlich gemacht, wer ihr Favorit ist: 73,3 Prozent der 853 Teilnehmer gaben an, dass sie Torsten vorne sehen. Lediglich 26,7 Prozent tippen auf Tonis Sieg.

© Joyn Thomas Mario, "Claudias House of Love"-Teilnehmer

© Joyn Kai, Kandidat bei "Claudias House of Love"

© Joyn Claudia Obert mit den "Claudias House of Love"-Kandidaten Toni und Torsten

