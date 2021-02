Gülcan Kamps (38) wird endlich Rede und Antwort stehen! Nach einer längeren Karrierepause möchte die Kult-Moderatorin wieder voll durchstarten und hat auch Ambitionen, erneut vor TV-Kameras zu treten. In der Zeit, in der Gülcan nicht so öffentlich unterwegs war, haben sich unter ihren Followern und Fans einige Fragen zu ihrem Idol angesammelt. Dabei lag ein Schwerpunkt offenbar auf dem Thema Oberweite – die Blondine plant, auch schon bald die dazugehörige Antwort zu liefern!

Dies verriet das ehemalige VIVA-Gesicht nun in einem aktuellen Instagram-Post. "'Hast du dir deine Oberweite vergrößern lassen?', ist eine der Top-Ten-Fragen, die mir immer wieder gestellt wird. Mir werden natürlich auch hin und wieder andere Fragen gestellt. Daher habe ich mich dazu entschlossen, auf die am häufigsten gefragten Themen ausführliche Antworten zu geben", schrieb Gülcan in ihrem Bildbeitrag, der sie auf einem Hocker zeigt. Als Kommunikationsmodul entwickelt sie gerade einen eigenen Podcast, der laut Hashtags schon bald erscheinen wird.

Gülcan zeigt sich aktuell so privat wie nie auf Social Media. Zum Valentinstag veröffentlichte sie sogar einen raren Schnappschuss mit ihrem Ehemann Sebastian. Zwar zensierte sie sein Gesicht, aber die Fans freuten sich trotzdem über die Info, dass die beiden offenbar nach wie vor glücklich sind.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps mit ihrem Mann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de