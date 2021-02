Bei James Corden (42) purzeln die Pfunde! Der Talkshow-Host sitzt für gewöhnlich auf einem Stuhl hinter seinem Schreibtisch. Von dort aus moderiert er jede Woche die "Late Late Show" und begeistert damit nicht nur das TV-Publikum der USA, sondern auch seine Fans weltweit. Formate seiner Sendung wie Carpool Karaoke erzielen auf YouTube regelmäßig Millionen von Klicks. Sein Privatleben hält der Brite eher geheim – nun gab er jedoch einen seltenen Einblick. Durch ein bewährtes Diätprogramm ist er schon um einige Kilo leichter geworden!

Das machte er nun in einem Facebook-Chat mit Weight Watchers und Oprah Winfrey (67) bekannt. In dem Gespräch erzählte er, bereits über sechs Kilo abgenommen zu haben – und das sei erst der Anfang. "Heute in einem Jahr werden wir alle voll muskulös sein. Das wird cool! Ich werde aussehen wie Dwayne "The Rock" Johnson (48)" , scherzte der Schauspieler. Sein Gewicht würde er hauptsächlich durch Sport verlieren – ganz zu seinem Missfallen...

... denn sportliche Betätigung gehöre nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Wie gut, dass seine Frau Julie ihm dabei den nötigen Support bietet. "Meine Frau hat nach diesem Gespräch ein kleines Zirkeltraining für uns geplant, das wir zusammen machen werden. Wir heben Gewichte und laufen kleine Runden und ich stöhne dabei die ganze Zeit", gab James preis, bevor er sich erneut in seine Sportklamotten warf.

Getty Images Oprah Winfrey im Februar 2020 in San Francisco

Getty Images James Corden bei den Tony Awards in NYC im Juni 2019

Getty Images Julia Carey und James Corden bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

