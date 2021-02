Christina Aguilera (40) präsentiert mal wieder ihre Megakurven! Regelmäßig stellt die Sängerin ihren Body auf Fotos im Netz zur Schau. Keine Frage: Auch mit 40 fühlt Xtina sich rundum wohl in ihrer Haut. Nun erwischten Paparazzi die "Genie in a Bottle"-Interpretin in einem Pool in Miami, wo sie derzeit an neuer Musik arbeiten soll. Und dabei gab es einiges zu bestaunen – denn Christinas Badeanzug ließ ziemlich tief blicken!

Am Wochenende chillte die Musikerin im Pool und trug dabei einen raffinierten, schwarzen, tief ausgeschnitten Badeanzug, der ihr üppiges Dekolleté betonte. Angst, dass etwas verrutschen könnte, hatte Christina offenbar nicht. Wild plantschte sie mit ihrer Tochter Summer Rain (6) im kühlen Nass herum. Und auch ihr Verlobter Matthew Rutler (35), den sie 2010 am "Burlesque"-Set kennengelernt hatte, war mit von der Partie.

Christina scheint eine richtige Wasserratte zu sein. Erst vor einigen Tagen hatte sie ihre Fans mit einem entsprechenden Beitrag auf Instagram überrascht. Mit Fotos von sich im Jacuzzi, die nachts in Miami entstanden sind, heizte die zweifache Mutter seinen über sieben Millionen Followern auf der Social-Media-Plattform ordentlich ein!

Anzeige

MEGA Christina Aguilera mit ihrer Tochter, Februar 2021

Anzeige

MEGA Christina Aguilera mit ihrer Tochter Summer und ihrem Verlobten Matthew Rutler

Anzeige

Instagram / xtina Christina Aguilera, Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de