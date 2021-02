Endlich hat Laura Maria Klarheit: Sie und ihr Are You The One?-Flirtpartner Marcel Caruso Kaiser sind kein Perfect Match! Diese Erkenntnis bekamen die Turteltauben, nachdem sie nach ihrem romantischen Date von den anderen Mitbewohnern in die Match Box gewählt wurden. Das Ergebnis dürfte für einige Zuschauer dennoch überraschend gekommen sein – immerhin verstanden sich die beiden Singles hervorragend und kamen sich bereits näher. Doch wie groß ist die Enttäuschung letztendlich bei Laura?

"Ich war enttäuscht, dass Marcel nicht mein Perfect Match war, weil ich ihn sehr mochte", verriet Laura gegenüber Promiflash. Zugleich sei sie über das Ergebnis aber auch froh gewesen, weil ihr bereits klar war, dass Marcel toxisch für sie sei. Ihre Gefühle hielten sich aber noch in Grenzen. "Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht verliebt in ihn", stellte die Blondine klar. Sie habe die gemeinsame Zeit genossen und gehofft, sich nach der Show noch besser kennenzulernen. "Ich habe nie an seinen Gefühlen gezweifelt", erklärte Laura.

Doch kurz nach der Entscheidung kam dann doch alles anders als erwartet. Nachdem Laura Marcel darauf ansprach, dass er ihr seit einiger Zeit ein schlechtes Gefühl gebe, eskalierte die Situation. Nach einem Streitgespräch voller Beleidigungen zieht der Berliner den Schlussstrich – für Laura äußerst respektlos: "Ich war geschockt, wie eklig sich ein Mensch verhalten kann." Und auch Singledame Leonie ist beim Betrachten der Szenen entsetzt: "Das alles hatte ich nämlich gar nicht mitbekommen und umso mehr entsetzt es mich, wie respektlos er mit Laura geredet hat." Spätestens nach diesem Umgang hätte Leonie an Lauras Stelle Marcel endgültig abgeschrieben.

