Marcel Caruso Kaiser lässt bei Are You The One? offenbar nichts anbrennen! Spätestens nach der vergangenen Folge scheint es zwischen dem Berliner und Singledame Laura Maria ordentlich gefunkt zu haben. Durch den Sieg in der Challenge haben sich die beiden Turteltauben ein romantisches Date verdient. Dabei kommen sich der Fitnesstrainer und die Blondine näher als erwartet – inklusive Leckerei und intensiven Küssen!

Bei einem Picknick an der sonnigen Küste ließen Marcel und Laura die Seele baumeln. Neben tiefsinnigen Gesprächen fütterte der Muskelprotz seine Auserwählte immer wieder mit Trauben und Co. – der Biss in eine Pflaume sorgte dann allerdings für ungewollte Szenen: Einige Spritzer der saftigen Frucht landeten nämlich auf Lauras Oberschenkeln. Doch für den Sport-Liebhaber kein Problem. Marcel leckte kurzerhand großflächig die Beinpartie der Beauty ab. Auch nachdem alle Fruchtflecken bereits beseitigt waren, folgten schmatzende Küsse.

Marcel scheint von Laura offenbar nicht die Finger lassen zu können – doch sind die beiden auch ein Perfect Match? Um endlich Klarheit zu bekommen, haben sich die anderen Mitbewohner in der TV-Villa jedenfalls dazu entschieden, die beiden nach ihrer Verabredung in die Match Box zu schicken.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

TVNow/ Markus Hertrich Laura Maria, Kandidatin bei "Are You The One?"

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Single Marcel

TVNOW "Are You The One"-Cast 2021

