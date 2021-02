Endlich gibt Kate Lawler den Namen ihres Babys preis! Die Radiomoderatorin wurde vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mama. Bei der Geburt soll es laut ihrem Verlobten Martin jedoch zu Komplikationen gekommen sein, weshalb sich die frischgebackene Mutter noch nicht so häufig bei ihren Fans gemeldet hat. Nun brach der UK-Big Brother-Star jedoch sein Schweigen und verriet sogar den besonderen Namen seiner kleinen Tochter!

Auf Instagram teilte die Blondine vor Kurzem einen Geburtsbericht, in dem sie sämtliche Infos über ihren Krankenhausaufenthalt und ihren Nachwuchs preisgibt – so auch den Namen des Sprosses. Noa Daisy Ilse heißt das Neugeborene – und hinter diesem Namen stecken bedeutsame Hintergründe. Noa sei ein beliebter Name aus Israel, der Heimat eines Familienmitgliedes. Daisy sei einfach ein Name, den das Paar besonders gern habe. Martins verstorbene Großmutter hieß Ilse, weshalb sie sich ebenfalls für diesen Namen entschieden haben.

Zu ihrem Statement teilte die 40-Jährige mehrere Clips, die das kleine Mädchen kurz nach der Geburt zeigen. Ihre Fans freuten sich in der Kommentarspalte mit der jungen Familie. "Oh mein Gott, sie ist wunderschön und hat einen reizenden Namen", und "Ich glaube, ich war noch nie so glücklich für jemanden, den ich noch nie getroffen habe", lauteten nur zwei von zahlreichen positiven Kommentaren.

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und ihre Tochter Noa Daisy Ilse, 2021

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und ihr Verlobter Martin, 2021

Instagram / thekatelawler Kate Lawler, Reality-TV-Teilnehmerin

