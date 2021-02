Die Geburt steht kurz bevor! Kate Lawler und ihr Partner Martin fiebern seit Monaten ihrem ersten Kind entgegen – einem kleinen Mädchen. Im Netz hält die britische TV-Bekanntheit ihre Fans seit der Schwangerschaftsverkündung immer auf dem Laufenden. Bis zum errechneten Entbindungstermin hätte die Blondine eigentlich noch elf Tage Zeit gehabt – doch nun meldete sie sich auf einmal mit einem Update aus dem Krankenhaus: Ihre Tochter könnte jeden Moment das Licht der Welt erblicken!

"Meine Fruchtblase ist heute Morgen um 5:45 Uhr geplatzt", erklärte sie auf Instagram und postete einen Schnappschuss aus dem Behandlungsraum. Sie sei gerade an einem Monitor angeschlossen und ihr Blut sei getestet worden. "Jetzt warte ich auf den Arzt." Es sei noch unsicher, ob sie heute noch durch einen Kaiserschnitt entbinden würde oder nicht – bisher sei nicht klar, ob auf dem OP-Plan noch ein freier Platz sei.

"Endlich ist es so weit", freut sich die werdende Mutter – und auch ihre Follower sind total aus dem Häuschen. "Oh man, das ist so aufregend", schreibt ein User, während ihr viele weitere viel Glück für die Entbindung wünschen. "Bald bist du mit deiner Kleinen zu Hause", lautet ein weiterer begeisterter Kommentar.

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und ihr Verlobter Martin

Instagram / thekatelawler Kate Lawler im Januar 2021 in London

Instagram / thekatelawler Kate Lawler, Januar 2021

