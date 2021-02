Melina Hoch hat offenbar keine Lust mehr auf eine öffentliche Beziehung! Vergangenes Jahr verliebte die Cheerleaderin sich auf Love Island in Tim Kühnel. Ihre Liaison sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein: Nach knapp einem Monat gaben die Kuppelshow-Stars schon wieder ihre Trennung bekannt – was damals natürlich für ein paar Schlagzeilen und Aufsehen unter ihren Fans sorgte. Das soll sich wohl nicht wiederholen: Ihre nächste Beziehung will Melina nämlich privat halten!

In ihrer Instagram-Story plauderte die Beauty jetzt offen über ihr Liebesleben – und betonte in diesem Rahmen: "Sollte ich jemanden finden, der mich aushält, wird der Mann hier nicht gezeigt. Ich würde zwar zeigen, dass ich jemanden an meiner Seite habe, aber nicht wen." Dieser Fall sei jedoch noch nicht eingetroffen: "Aber bevor hier Spekulationen beginnen, es gibt auch keinen in Aussicht", stellt Melina klar.

Wer nach dieser Ansage denkt, die Brünette hätte auch grundsätzlich keine Lust mehr auf Datingshows, täuscht sich aber – hierzu meint Melina nämlich: "Man sollte niemals nie sagen!" Auch Dates über Social Media schließe sie nicht aus. Viele Follower seien dabei aber kein Muss: "Ob mein zukünftiger Partner Abonnenten oder gar Instagram hat, interessiert mich nicht die Bohne. Social Media ist nicht das reale Leben!"

