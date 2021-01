Kann sich Melina Hoch ein Liebes-Comeback vorstellen? Im Sommer vergangenen Jahres lernte die Brünette in der Kuppelshow Love Island Tim Kühnel kennen und lieben. Doch nur knapp einen Monat, nachdem sie die Sendung als Siegerpaar verlassen hatten, verkündeten die beiden im Netz ihr Liebes-Aus. Seit dem öffentlichen Statement hat sich die Reality-TV-Teilnehmerin nicht mehr zur Trennung geäußert – bis jetzt. Nun verriet Melina, ob sich zwischen ihr und Tim aktuell etwas abspielt.

Im Netz bekam die Influencerin von einem Fan die Frage gestellt, was zwischen ihr und Tim derzeit laufe. "Ich habe lange überlegt, ob ich etwas dazu sage. Ich werde aber immer wieder gefragt", startete die Kölnerin ihre Instagram-Story. Nun wolle sie aber ein für alle Mal klären: "Tim und ich sind im Guten auseinandergegangen, wir haben kein Problem miteinander, aber akzeptiert bitte, dass es vorbei ist." Obwohl zwischen den beiden offenbar kein böses Blut fließt, wolle Melina nicht immer wieder auf ihren Ex-Freund angesprochen werden.

Klingt ganz danach, als würde es vorerst kein Liebes-Comeback für die beiden geben. Die Cheerleaderin hatte bereits in ihrem Trennungs-Statement erklärt, dass es schwierig sei, als Paar in der Öffentlichkeit zu stehen. Damals hatte Melina offenbart: "Uns fällt es schwer genug, eine solche Entscheidung in der Öffentlichkeit preiszugeben und so offen darüber zu sprechen, aber wir wollten fair und ehrlich zu euch sein."

