Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) erwarten ihr zweites Kind. Am Valentinstag verkündete das Paar die erfreuliche Nachricht in einem offiziellen Statement – und löste damit weltweit Begeisterungsstürme aus. So kannte die Freude der Fans in den sozialen Medien kein Halten mehr, zahllose Menschen beglückwünschten die werdenden Eltern. Auch das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds im australischen Sydney zeigte sich entzückt von der Neuigkeit – und verpasste Meghans wächserner Nachbildung prompt einen Babybauch.

Dann wurde es kurios: Nach dem Makeover, für das der Wachsfigur auch ein Umstandskleid mit Leopardenmuster angelegt wurde, ging es für "Meghan" in den Wild Life Sydney Zoo. Dort gab es dann ein recht außergewöhnliches Fotoshooting im "Aussie Style". "In ihrem neuen Umstandskleid und mit ihrem herrlichen Babybauch bekam Meghan Küsschen von dem bezaubernden Känguru Dot", schrieb Madame Tussauds auf seiner Instagram-Seite. Für gewöhnlich steht die Figur neben der von Prinz Harry im nahe des Darling Harbour gelegenen Museums.

Während die Neuigkeit um die Schwangerschaft die Runde macht, wird bereits über den Namen des Kindes spekuliert. Britische Buchmacher gehen im Falle eines Jungen von "Alfie" aus, wird es ein Mädchen, steht der Name "Alexandra" offenbar hoch im Kurs. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es weder zum Geschlecht des Kindes noch zum potenziellen Geburtstermin nähere Informationen.

Anzeige

Instagram / tussaudssydney Herzogin Meghans Wachsfigur im Wild Life Sydney Zoo

Anzeige

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Anzeige

Was haltet ihr von diesem besonderen Fotoshooting? Ich finde es superwitzig! Irgendwie überflüssig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de