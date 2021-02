Neues Karriere-Standbein für Doreen Steinert (34)! Nach ihrem Popstars-Sieg und ihrer Zeit bei der Castingband Nu Pagadi arbeitet die Berlinerin nicht nur als Sängerin, sondern auch als Songwriterin. Doch das ist der "Bow Out"-Interpretin nun nicht mehr genug. Sie drückt wieder die Schulbank und das für eine besondere Schauspielausbildung. Im Promiflash-Interview verriet die Blondine nun, was es damit auf sich hat.

Tatsächlich hat Reen, wie Doreen mit Künstlernamen heißt, nicht erst seit gestern den Wunsch, in Rollen zu schlüpfen. "Ich habe mich schon immer sehr für die Schauspielerei interessiert. Mein erstes Casting hatte ich mit neun Jahren und ich hätte sogar eine Rolle bekommen, dann kam das Leben dazwischen. Ich bin umgezogen und danach haben meine familiären Verhältnisse dazu geführt, dass ich das nicht weiter verfolgen konnte", erklärte die Musikerin im Gespräch mit Promiflash. Sie habe sich im vergangenen Jahr für den Platz in dem begehrten Kurs beworben und ist schließlich via Warteliste nachgerutscht. Jetzt heißt es für Doreen wieder jeden Tag pauken.

"Es ist nicht leicht für mich, diesen Tagesrhythmus mit meinem Leben als Sängerin und Songwriterin unter einen Hut zu bekommen, aber die Ausbildung ist ja auch irgendwann vorbei. Bis dahin heißt es Vollgas geben", verriet die ehemalige "Popstars"-Gewinnerin weiter. Trotzdem sei es lustig, sich plötzlich jeden Tag wieder ein Pausenbrot zu machen.

