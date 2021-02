Der Bridgerton-Cast bekommt Zuwachs! Die beliebte Netflix-Serie, die mit der ersten Staffel enorme Erfolge feiern konnte, wird schon bald in eine zweite Runde gehen. Während es sich in den ersten Folgen vor allem um die Liebesgeschichte zwischen Daphne Bridgerton (gespielt von Phoebe Dynevor, 25) und dem Herzog Simon Basset (gespielt von Regé-Jean Page) gedreht hat, sollen die Zuschauer nun Anthony Bridgerton (gespielt von Jonathan Bailey, 32) näher kennenlernen. Ihm zur Seite stellen die Produzenten einen Neuzugang.

Wie People bestätigt, wird Simone Ashley in die weibliche Hauptrolle der Kate Sharma schlüpfen. Die Schauspielerin gehört zum Cast der britischen Serie "Sex Education", war zudem auch in dem Thriller-Format "The Sister" oder dem Film "Kill Ben Lyk" zu sehen. Die Figur der 25-Jährigen wird Antony ordentlich den Kopf verdrehen. In der Rollenbeschreibung heißt es: "Neu in London angekommen, Kate ist schlau, eine starke junge Frau, die keine Dummköpfe mag – Antony Bridgerton eingeschlossen."

Simone ist die erste Schauspielerin, die offiziell den Cast der Produktion erweitert. Jonathan teaserte allerdings bereits an, dass damit längst nicht Schluss sein wird: "In dieser Staffel werden eine Menge brillanter Charaktere eingeführt – und es ist nicht nur Anthony, den wir näher kennenlernen", offenbarte er im Gespräch mit British Vogue.

LIAM DANIEL/NETFLIX Die Familie Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

Instagram / simoneasshley Simone Ashley, Schauspielerin

Instagram / jbayleaf Jonathan Bailey bei den Dreharbeiten zu "Bridgerton"

