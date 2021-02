Vergangenen Dezember startete Bridgerton auf Netflix. Die erste Staffel handelte von der Partnersuche der Londoner High Society im Jahr 1813. Unzählige Zuschauer waren total begeistert, was sich auch in den Streamingzahlen zeigte. Denn die Produktion stellte einen neuen Rekord auf: Insgesamt 82 Millionen Haushalte haben die Serie im ersten Monat gesehen! Vor Kurzem wurde bekannt, dass die Geschichte bald in eine zweite Runde geht. Nun verriet der Anthony-Bridgerton-Darsteller Jonathan Bailey (32) erste Details zur neuen Staffel!

Die Handlung der Serie wurde bisher vor allem von der Liebesgeschichte zwischen Daphne Bridgerton und dem Herzog Simon Basset geprägt. In der Fortsetzung der Erfolgsserie soll nun die Figur des Anthony Bridgerton im Fokus stehen. "In dieser Staffel werden eine Menge brillanter Charaktere eingeführt – und es ist nicht nur Anthony, den wir näher kennenlernen", erklärte der Schauspieler im Interview mit British Vogue. Es gebe eine Menge kleiner Überraschungen für alle Charaktere: "Ich sage nur so viel: Haltet Ausschau nach den Bienen".

Und auch die Fans freuen sich bereits auf die Fortsetzung von "Bridgerton". "Okay, jetzt gehe ich mir ein Korsett kaufen!" und "Mein Jahr ist gerettet!", lauteten zwei der begeisterten Kommentare unter dem Beitrag zur Bestätigung von Staffel zwei auf Instagram.

LIAM DANIEL/NETFLIX Die Familie Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Phoebe Dynevor bei den Dreharbeiten zu "Bridgerton"

