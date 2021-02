Das Game of Thrones-Baby ist endlich da: Kit Harington (34) und Rose Leslie (34) sind still und heimlich Eltern geworden! Vergangenen September hatte die britische Schauspielerin ihre Schwangerschaft mit einem edlen Babybauch-Shooting für das Make Magazine öffentlich gemacht. Ansonsten hielt sich die Rothaarige in Sachen Baby-Details relativ bedeckt. Offenbar hielten Kit und Rose es auch nicht für nötig, ihre Fans über die Geburt ihres Sprosses zu informieren – das übernahmen nun Paparazzi für das Paar!

Dass die beiden Serienstars ohne Zweifel schon längst Eltern sind, beweisen gerade Fotografenschnappschüsse aus London, die Page Six vorliegen. Gemeinsam schlendern die Eheleute Hand in Hand durch die britische Metropole. Während Kit eine Einkaufstüte trägt, hat Rose eine Tragetasche vor dem Bauch geschnallt – mit ihrem gemeinsamen Kind darin! Während man in dem Gesicht des Jon-Snow-Darstellers ein zufriedenes Lächeln lesen kann, ist Roses Visage von einer Mund-und-Nase-Maske verdeckt.

Für die "Game of Thrones"-Kollegen ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Sie hatten sich bereits im Frühling 2018 das Jawort gegeben. Ob sie sich über einen Jungen oder ein Mädchen freuen durften, ist nicht bekannt. Bisher äußerten sich weder Kit noch Rose über ihren neuen Familienzuwachs.

Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei der "Game of Thrones"-Premiere in L.A. im Juli 2017

Getty Images Kit Harington mit seiner Ehefrau Rose Leslie

Getty Images Rose Leslie und Kit Harington im April 2019 in New York

