Das kommt ja ganz schön überraschend! Schon seit Wochen halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Olivia Wilde (36) und Harry Styles (27) ein Paar sein sollen. Zumindest werden sie am Set ihres gemeinsamen Filmes "Don't Worry Darling" immer wieder sehr vertraut zusammen gesehen. Sowohl die Schauspielerin als auch der Sänger äußerten sich bislang nicht zu diesen Liebes-Schlagzeilen. Doch Olivia schwärmt jetzt plötzlich im Netz in den höchsten Tönen von ihrem angeblichen Lover.

Die Dreharbeiten zum Streifen "Don't Worry Darling", bei dem die 36-Jährige die Regie übernommen hat, sind seit Montag ganz offiziell abgeschlossen. Auf ihrer Instagram-Seite hält sie den letzten Drehtag nicht nur in Fotos fest, sondern widmet Harry, der in dem Film eine Nebenrolle spielt, sogar einen eigenen Post. "Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Die meisten männlichen Schauspieler wollen keine Nebenrollen in von Frauen geführten Filmen spielen. Die Filmindustrie hat ihnen das Gefühl gegeben, dass sie dadurch an Macht (das heißt an finanziellen Wert) verlieren würden", schreibt Olivia in ihrem Beitrag.

Harry hat damit aber offenbar kein Problem und hat mit seiner Einstellung wohl gewaltig Eindruck bei seiner Regisseurin hinterlassen. "Kein Witz – es ist so unfassbar schwer, einen Mann zu finden, der es akzeptiert, einer Frau das Scheinwerferlicht zu überlassen. Doch dann kam Harry Styles – unser Jack. Er hat es nicht nur genossen, der wundervollen Florence Pugh (25) die große Bühne zu geben. Er hat gleichzeitig auch jede Szene mit seiner Menschlichkeit ausgefüllt", schwärmt sie weiter. Harry habe es eigentlich nicht nötig gehabt, mitzuwirken: "Aber er kam an Bord mit seiner Bescheidenheit und seinem Charme. Er hat uns Tag für Tag mit seinem Talent, seiner Wärme [...] umgehauen."

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Getty Images Harry Styles im Juli 2017

Backgrid / ActionPress Olivia Wilde und Harry Styles am Set von "Don't Worry Darling"

