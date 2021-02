Tim Stammberger (26) ist offenbar nicht ganz zufrieden! Bei dem Ex-Bachelorette-Kandidaten standen in letzter Zeit viele neue Dinge an. Vor Kurzem zog der Stuttgarter in seine neue Wahlheimat Köln. Daraufhin gab er bekannt, dass er seinen bisherigen Job als Polizist an den Nagel hängen wolle – und nun macht er sich offenbar an sein Aussehen: Denn Tim möchte sich seine Zähne begradigen lassen!

In seiner Instagram-Story klärte der Influencer die Follower über seine Pläne auf. Seit zwei Jahren denke er bereits darüber nach, sich seine Beißerchen richten zu lassen. Jedoch sei Tim sich bisher nicht sicher gewesen, ob er nicht schon zu alt dafür sei. Diese Zweifel scheint er nun abgelegt zu haben, denn er verkündete, mit dem Prozess bald anzufangen. Seinen Fans versicherte er aber, dass er keinesfalls dem Beauty-Wahn verfallen werde: "Ich will mein Äußeres nicht verändern. Aber die Zähne gerade machen zu lassen, halte ich echt für okay."

Daraufhin scherzte er, dass dieser Schritt nicht so krass wie etwa eine Brust-OP sei, weswegen er die kleine Veränderung auch überhaupt nicht schlimm finde. Tim hatte aber in der Vergangenheit schon einmal über einen Schönheitseingriff nachgedacht: Seiner Community erzählte er vergangenes Jahr, er wolle sich seine Nase korrigieren lassen – aber das aus medizinischen Gründen.

Tim Stammberger, Influencer





