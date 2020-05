Ein neues Näschen für Tim Stammberger (26)! In der letzten Die Bachelorette-Staffel verdrehte der Hottie mit seinen stahlblauen Augen nicht nur Gerda Lewis (27) den Kopf, sondern punktete auch bei den Fans der Kuppel-Show mit seinem Charakter – und dem Aussehen. Seitdem begeistert er auf seinem Social-Media-Kanal seine Follower immer wieder mit heißen Schnappschüssen. Doch ist der Sport-Junkie mit seinem Körper nicht so zufrieden wie zunächst angenommen? Er will sich nämlich seine Nase operieren lassen!

Wie der Muskel-Mann nun in seiner Instagram-Story mitteilte, will er sich "in den nächsten ein zwei Monaten die Nase machen lassen." Er selbst witzelte daraufhin über die Größe seines Riechkolbens, doch der geplante Eingriff habe rein medizinische Hintergründe: "Ich rede manchmal sehr nasal. Das kommt daher, dass meine Nase halt gebrochen war und meine Nasenscheidewand jetzt krumm ist." Tim könne dadurch entweder nur durch das linke oder rechte Nasenloch Luft bekommen – und manchmal auch gar nicht von seinem Geruchsorgan Gebrauch machen. Abschließend dazu sagte er dann noch, dass er einfach gerne "wieder wie ein ganz normaler Mensch atmen" möchte.

Ob sich dann auch das optische Erscheinungsbild seiner Nase nach dem chirurgischen Eingriff verändern wird, bleibt noch offen. Wie seine Fans das wohl finden würden? Einige wären bestimmt in einem Punkt enttäuscht – bei einer optischen Verwandlung würde er seinen berühmten Promi-Doppelgänger verlieren. Zahlreiche Supporter sind nämlich der Meinung, dass Tim dem "Skyline"-Star Edin Hasanovic ähneln würde.

Anzeige

TVNOW Tim Stammberger, Reality-Star

Anzeige

Instagram/tim_stammberger Tim Stammberger, Mai 2020

Anzeige

Getty Images Edin Hasanovic beim Deutschen Fernsehpreis, Januar 2018

Glaubt ihr, dass Tim auch die Form seiner Nase ändern wird? Ich glaube nicht! Hmm, kann ich mir schon vorstellen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de