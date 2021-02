Da hat Linda-Caroline Nobats (26) aber ziemlich Dampf abgelassen! Dass die Jura-Studentin kein Blatt vor den Mund nimmt, ist den Zuschauern von Der Bachelor vermutlich schon aufgefallen. Doch in der vierten Folge der Kuppelshow eskalierte ein Zoff mit ihrer Konkurrentin Kim Virginia Hartung (25) so sehr, dass diese sogar in Tränen ausbrach. Tut Linda ihr Verhalten in der besagten Situation denn mittlerweile leid? Promiflash hat sie es verraten.

Auf gar keinen Fall! Denn im Promiflash-Interview hatte sie auf die Frage, ob sie rückblickend vielleicht überreagiert habe, eine kurze, aber eindeutige Antwort: "Nö." Damit ist wohl auch klar, dass sie auch heute noch denkt, dass sie damals im Recht war. In einer Promiflash-Umfrage sahen die Teilnehmer das aber ein wenig anders. Lediglich 20,5 Prozent (Stand: 11. Februar, 9.45 Uhr) hatten Verständnis für Linda. Die restlichen 79,5 Prozent standen auf Kim Virginias Seite.

Bachelor-Girl Anna Corcelli (30), die den Zoff aus nächster Nähe verfolgt hat, betonte allerdings, dass sie im Nachhinein verstehen könne, warum Linda so wütend wurde. Nichtsdestotrotz sei sie aber der Meinung, dass die Emotionen in dieser Nacht einfach übergekocht sind: "Ich glaube, das war das klassische Beispiel dafür, wenn ein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt." Zwischen den zwei Streithennen seien zu viele Dinge zuvor unausgesprochen gewesen.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNOW Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Linda-Caroline

Anzeige

TVNOW Anna Corcelli, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de