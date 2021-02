Durch welche Hinweise hätte man Katrin Müller-Hohenstein (55) bei The Masked Singer enttarnen können? Am Dienstag musste sie als erste Kandidatin in der neuen Staffel der Rateshow ihre Maske lüften. Sie hatte sich unter dem Schweinskostüm versteckt. Das Rateteam und auch die Zuschauer zu Hause haben zwar fleißig getüftelt, wer sich unter dieser niedlichen Verkleidung verbergen könnte, auf die ZDF-Moderatorin ist dabei aber niemand gekommen. Im Promiflash-Interview verriet Katrin nun, welche Indizien sie entlarven hätten können.

In dem Indizienclip für das "The Masked Singer"-Schwein ist an einer Stelle ein Gong zu hören. Laut der 55-Jährigen ein Hinweis auf ihren Job beim Radio. "Also den Gong mit Radio Gong in Nürnberg in Verbindung zu bringen, da muss man erst mal einmal um die Ecke denken", meint Katrin gegenüber Promiflash. Das ist aber nicht der einzige versteckte Hinweis auf die Sportreporterin. Auch dass sich das Schwein freut, "auf den Wiesen" zu hüpfen, habe auf sie hingedeutet: "Als Indiz kam noch die Wiesn, das Oktoberfest. Ich komme aus München." Ein Hinweis, den aber wohl nur echte Katrin-Fans hätten knacken können, liegt in der Vorliebe des Schweinchens für Regenwetter. "Wenn man mich gut kennt, dann weiß man, dass ich tatsächlich ein großer Regen-Fan bin. [...] Das ist tatsächlich mein absolutes Lieblingswetter. Ich finde nichts schöner, als nach dem Laufen nach Hause zu kommen und bis auf die Haut durchnässt zu sein. Und dann ab unter die Dusche", erklärt sie.

Im Interview mit red enthüllte Katrin kurz nach ihrer Demaskierung noch eine weitere Gemeinsamkeit ihrer Figur und sich selbst: die Ordnungsliebe. Das Schwein ist sogar so sehr auf Sauberkeit versessen, dass es nach seinem Auftritt kurzerhand die Bühne geputzt hatte. "Das Schwein muss Macken haben, auch wenn ich weniger einen Putzfimmel habe und einfach nur sehr ordentlich bin", erzählte Katrin.

ProSieben/Willi Weber Das Schwein von "The Masked Singer"

Getty Images Katrin Müller-Hohenstein im Februar 2017

ProSieben/Willi Weber Katrin Müller-Hohenstein als das "The Masked Singer"-Schwein 2021

