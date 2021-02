Dieses Happy End war offenbar nur von kurzer Dauer! Erst wenige Wochen ist es her, dass die GZSZ-Affäre von Philip (Jörn Schlönvoigt, 34) und Patricia (Birgit Würz, 54) ans Licht kam. Obwohl im Kolle-Kiez nicht alle von dieser Beziehung begeistert sind – allen voran John (Felix von Jascheroff, 38), der die Liebe zwischen seinem Halbbruder und seiner Mutter nicht akzeptieren kann – wollten es die zwei eigentlich miteinander versuchen. Die Betonung liegt auf eigentlich, denn Patricia wird Berlin verlassen. Und damit muss sich auch Birgit von GZSZ verabschieden.

"Ja, meine Lieben, es gibt schlechte Nachrichten für Patricia. Sie verlässt GZSZ und geht zurück nach Chile", erklärt die Schauspielerin den Fans in einem RTL-Interview. Schon vor Kurzem wollte ihre Rolle nach New York ziehen, machte dann aber doch einen Rückzieher – ihren Plan, nach Chile zurückzukehren, setzt sie allerdings in die Tat um. Doch wird Patricia das Abenteuer allein wagen? Ja, denn Philips Vorschlag, mit ihr auszuwandern, lehnt sie ab. "Von Philips spontaner Idee überrumpelt, [...] bekommt sie dann aber zu viel Angst vor der Verantwortung, in der sie sich Philip gegenüber sieht", erzählt Birgit im Gespräch und verrät, was sie damit meint: Denn während Patrizia dann wieder voll in ihrem Element und der ihr vertrauten Umgebung wäre, müsste Philip an einem fremden Ort ganz von vorne beginnen – und sei noch dazu total zerstritten mit seiner Familie in Berlin.

Birgits letzte Szene ist bereits seit Wochen im Kasten und wird heute Abend ausgestrahlt. "Ich werde GZSZ natürlich vermissen, ist doch klar! Für danach sind ein paar Projekte in der Pipeline, aber bevor nix absolut fest ist, darf man das auch nicht verraten – das bringt sonst Unglück", hält die 54-Jährige abschließend fest. Eines Tages zur Serie zurückzukehren, schließt sie übrigens nicht aus.

