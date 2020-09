Als aktuelle Germany's next Topmodel-Gewinnerin hat Jacky (21) nicht nur Freunde! Schon kurz nach dem Finale der Castingshow musste sie für ihre erste Kampagne heftige Kritik einstecken. Auf einem Werbeplakat für ein neues Parfüm von Designer Philipp Plein (42) hatte sie sich leicht bekleidet auf einem Auto gerekelt, während der Schöpfer des Dufts breitbeinig daneben stand. Daraufhin warfen viele Fans Jacky vor, dass die Kampagne sexistisch gewesen sei und nicht zu ihr passen würde. Auch nachdem das Model die Fotos auf Social Media gelöscht hatte, gab es immer wieder negative Kommentare. Jetzt zeigt Jacky einmal mehr: Die Kritik nimmt sie mit Humor!

Unter einen Instagram-Post der Tierliebhaberin schrieb ein User nun Folgendes: "Du bist ein Absturz als Siegerin von GNTM. Du hast es nicht verdient, dein Hype ist auch weg." Mit ihrer Antwort zeigte Jacky, dass derartige Hate-Kommentare an ihr abprallen: "Den Fall habe ich gar nicht gemerkt. Aber ich wollte schon immer mal Fallschirmspringen. Falle ich noch oder bin ich schon mit gebrochenen Beinen auf dem Boden?" Dazu setzte das Model noch ein paar lachende Smileys. Von ihrem Weg scheint sich Jacky davon nicht abbringen zu lassen.

Dabei macht sie nicht nur auf den Laufstegen eine gute Figur – auch in der Schauspiel-Branche sammelte die 21-Jährige vor Kurzem erste Erfahrungen. In der TV-Serie "Frühling" übernahm Jacky vor wenigen Wochen eine Nebenrolle als Polizistin und schien sich darin sehr wohl zu fühlen. So lautete ihr Statement nach dem Dreh: "Schauspiel ist ein Handwerk – und ein wunderschönes!"

Anzeige

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky nach dem "Germany's next Topmodel"-Finale 2020

Anzeige

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / jacky.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Jacky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de