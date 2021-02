The Masked Singer ist endlich wieder voll im Gange! Deutschland rätselt wieder, welche Prominenten sich hinter den skurrilen Kostümen der Show verbergen. An vorderster Front steht dabei das Stamm-Rateteam, bestehend aus Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47). Sie horchen ganz genau hin und versuchen die VIPs anhand der gelieferten Hinweise und ihrer Stimme zu enttarnen. Wer dieses Jahr ihre Lieblinge sind, verrieten die beiden jetzt schon.

In der digitalen "The Masked Singer"-Pressekonferenz zur neuen Staffel, bei der auch Promiflash anwesend war, nannten Rea und Ruth ihre Favoriten. Letztere sieht sogar gleich drei der zehn Masken an der Spitze. Die Moderatorin sei ein großer Fan der Schildkröte, ebenso aber auch des Flamingos, unter dem sie sich eine Diva erhofft. Ihr dritter Favorit sei der Dino. Die 44-Jährige tippte darauf, dass unter diesem Kostüm ein Teenie-Star steckt. Ihr Rateteam-Kollege Rea hingegen findet den größten Gefallen am Stier. "Vielleicht liegt das daran, dass ich Sternzeichen Stier bin", vermutete der Musiker.

Zwar darf Moderator Matthias Opdenhövel (50) in der Sendung nicht mitraten, doch auch er hat schon im Vorfeld ein paar Lieblinge verkündet. Er stimmt Ruth zu: In seinen Augen sei die Schildkröte das beeindruckendste Kostüm der Staffel. Dicht darauf folgen für ihn das Küken und das Einhorn.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020

ProSieben/Willi Weber Der Stier von "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

