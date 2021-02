Evanthia Benetatou (28) und Chris Broy enthüllen ein süßes Detail um ihre Schwangerschaft! Ende Januar bestätigte das Ex-Bachelor-Girl, was viele ihre Fans bereits vermutet hatten: Sie und ihr Verlobter bekommen ein Baby! Vor ein paar Tagen offenbarte die werdende Mami, dass sie sich bereits in der 22. Schwangerschaftswoche befindet. Kennen die einstigen Sommerhaus-Stars denn auch schon das Babygeschlecht? Chris weiß schon Bescheid – Eva aber nicht!

Das enthüllte der werdende Vater jetzt im Promiflash-Interview: "Also der Stand ist wirklich so: Ich weiß es, sie nicht. Weil sie wollte sich überraschen lassen – es ist natürlich so, dass einer das beim Arzt immer mitbekommt. Ich habe gesagt, ich nehme das auf mich, damit ihr die Überraschung bleibt." Bis zur Geburt will Eva aber nicht warten. Der Plan ist, dass Chris es ihr bei einer coolen Gender-Reveal-Aktion verrät: "Eventuell so eine kleine Überraschung soll es schon für sie sein."

Auch wenn Eva sich eigentlich überraschen lassen will, ist sie doch ganz schön neugierig: "Ich frage ihn tausend Mal am Tag, was es ist und bin selber die ganze Zeit am Spekulieren – es treibt mich in den Wahnsinn, ich hoffe, dass ich es bald erfahre", betont sie im Interview. Hat sie denn einen Wunsch, was das Geschlecht angeht? "Also ich hab mir immer gewünscht – als Kind auch – dass ich zuerst einen Jungen habe, der dann auf seine kleine Schwester im besten Fall aufpasst. Aber am Ende des Tages ist mir das Geschlecht egal, weil Hauptsache das Baby ist gesund."

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy

Instagram / chris_b.___ Chris und Eva, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

Instagram / chris_b.___ Chris Broy und Eva Benetatou

