Aus dem Kolle-Kiez rauf aufs Parkett! Valentina Pahde (26) gehört in diesem Jahr zu den 14 Promis, die sich ein Plätzchen auf dem Let's Dance-Siegertreppchen ertanzen möchten. Und die Schauspielerin nimmt die Show schon im Vorfeld sehr ernst. Sie macht sich dank Home-Work-outs und einer gesunden Ernährung seit Wochen fit fürs schweißtreibende Training – sie hat sogar bereits vor dem offiziellen Staffelstart drei Kilo abgenommen. Ob sie es mit ihrer Disziplin schafft, in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin Lili Paul-Roncalli (22) zu treten?

Fest steht auf jeden Fall schon jetzt: Valentina bringt nicht nur die nötige Fitness mit, sondern ist auch in puncto TV-Produktionen ein absoluter Profi. Schon als Kind stand sie für die erfolgreiche ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau" vor der Kamera – da sie noch sehr jung war, teilte sie sich die Rolle mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne (26). Und das war nur der Anfang, denn die heute 26-Jährige kletterte die Karriereleiter immer weiter nach oben. Sie ergatterte begehrte Rollen in Marienhof oder Fack ju Göhte, gehört seit Jahren zum Hauptcast von GZSZ und bekam im vergangenen Jahr mit Sunny – Wer bist Du wirklich? sogar eine eigene Serie. Nebenbei hat sich die 1,75 Meter große Beauty mit über 750.000 Instagram-Followern eine beachtliche Reichweite aufgebaut und ist Besitzerin eines Feinkostladens in München.

Valentina entdeckte aber nicht nur die Schauspielerei früh für sich – gemeinsam mit ihrer Schwester, die übrigens 2017 an "Let's Dance" teilgenommen hat, war sie von klein auf sportlich aktiv. Die Twins standen sogar für einige Monate für "Holiday on Ice" auf dem Eis. Profisport und hartes Training sind für Valentina also nicht neu – spielt ihr das für "Let's Dance" womöglich in die Karten? "Ich habe früher Ballett- und Eiskunstlaufen gemacht. Ich glaube, das wird mir ein wenig entgegenkommen, zumindest, was die Körperspannung angeht. Beim Tanzen fange ich allerdings komplett bei null an. Hoffentlich bleibt's nicht dabei", erzählte die Wahlberlinerin lachend im Interview mit Promiflash.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Instagram / valentinapahde GZSZ-Star Valentina Pahde im Juni 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Valentina Pahde, "Let's Dance"-Kandidatin

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

