Auch sie musste erst mal lernen, sich selbst zu lieben. Angelina Kirsch (32) ist Deutschlands erfolgreichstes Curvy-Model. Sie ist der Star zahlreicher Kampagnen, bringt eigene Mode für kurvige Frauen heraus, ist ein gern gesehener Gast in TV-Shows und zudem bei Instagram supererfolgreich unterwegs. Auf ihren Bildern im Netz strotzt die Beauty nur so vor Selbstbewusstsein – doch auch sie hatte in ihrem Leben mit Unsicherheit und Selbstzweifeln zu kämpfen.

Angelina ist das Gesicht der Colgate-Kampagne "Be Part Of The Smile" und ist damit das Paradebeispiel für selbstbewusstes Lächeln. Als Promiflash mit ihr im Rahmen dieser Aktion plauderte, gestand sie aber, dass sie nicht mit so einem selbstsicheren Auftreten geboren wurde. "Ich musste mich natürlich auch finden. Gerade in der Pubertät, da war so ein richtiger Einschnitt, wo ich überlegt habe: Wo soll für mich die Reise hingehen? Darf ich so aussehen, wie ich aussehe? Darf ich das mögen, was ich mag?", offenbarte die 32-Jährige im Interview. Sie sei eine der Ersten in der Schule gewesen, die Kurven bekam. "Das war natürlich auch so eine Sache! Aber damals wie heute war für mich das Geheimrezept, einfach nur zu sagen: Okay! Angelina, konzentriere dich darauf, was dir gefällt. Am Ende bringt es nichts, wenn du dich verbiegst", stellte sie klar.

Angelina hat gelernt, dass es nicht wichtig ist, was andere über sie denken – Hauptsache ist, dass sie selbst mit sich im Reinen ist: "Was mir dabei eigentlich immer geholfen hat, ist ein nettes Lächeln, weil das den Leuten etwas entgegengesetzt und gezeigt hat: Guck mal, du kannst sagen, was du willst, es verletzt mich nicht. Im Gegenteil, ich kann sogar noch darüber lachen." Dass sie heute diese selbstbewusste Frau ist, hat sie übrigens auch ihrer Mutter zu verdanken, die ihr immer Mut machte. "Sie stand immer zu mir und hat gesagt: Angelina, letztendlich musst du glücklich werden und es ist deine Angelegenheit, dass du dein eigenes Glück findest", erklärte die Blondine.

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch

Getty Images Angelina Kirsch bei der Preview der C&A-Kollektion, Oktober 2017

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch, Curvy-Model

