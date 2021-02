Vor ihrer Teilnahme an Bauer sucht Frau war Antonia Hemmer nicht immer glücklich mit sich selbst. Doch in der Datingshow fand die schöne Blondine nicht nur ihren Traumbauern Patrick, sondern auch zu ihrer inneren Natürlichkeit zurück. Ihre neue Zufriedenheit mit sich selbst zeigte sie jetzt auch ihren Fans: So offen hat sie zuvor wohl noch nie über ihr Akne-Problem gesprochen.

Es sei schon eine kleine Überwindung für sie, so ganz ohne Filter zu ihren Followern zu sprechen, lachte Antonia in ihrer Instagram-Story. Die Zeit zwischen der morgendlichen Dusche und einem Pressetermin nutzte sie, um ein Update zu geben: "Ich wollte euch heute mal meine Haut zeigen, auch wenn ich weiß, dass sie grad absolut nicht perfekt ist." Doch verglichen mit Bildern von früher, die die Hannoveranerin in ihrer Story zeigte, ist eine sehr deutliche Verbesserung erkennbar.

Antonia ist ganz offenbar sehr zufrieden damit, wie sich ihre Gesichtshaut in den letzten Monaten entwickelt hat. Und auch ihr Liebes-Landwirt stimmt in das Loblied mit ein, wie sie berichtete: "Auch Patrick sagt: 'Was ist auf einmal mit deiner Haut passiert? Die ist so gut geworden!'"

