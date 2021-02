Sarah Ferguson (61) kann ihr Glück kaum fassen! Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Ihre Tochter Prinzessin Eugenie (30) wurde zum ersten Mal Mutter. Ihr Sohn erblickte am 9. Februar das Licht der Welt und macht nicht nur seine Mutter stolz, sondern auch seine frisch gebackene Oma. Wie glücklich Eugenies Mutter über den Familienzuwachs ist, macht sie jetzt mit einem äußerst kreativen Clip ganz deutlich...

Auf YouTube veröffentlicht die 61-Jährige ein Video, in dem sie anlässlich der freudigen Nachrichten aus dem Buch "Baby on the Way" – ins Deutsche übersetzt: "Ein Baby ist unterwegs" – von Hannah Davison, Marco Palmieri und Flicka Williams vorliest. "Sehr aufregende Zeiten, und ich bin eine Oma!", freut Sarah sich in dem Clip und erklärt, wieso sie sich darin anstatt mit rotem nun mit grauem Haaransatz zeigt: "Ich habe meine Oma-Perücke aufgesetzt und meine Oma-Lesebrille auf!"

Eugenie ist nicht die Einzige aus der britischen Königsfamilie, die derzeit mit Babynews auf sich aufmerksam macht – denn auch bei Herzogin Meghan (39) gibt es Grund zum Feiern: Am Valentinstag wurde bekannt gegeben, dass sie und Prinz Harry (36) ein weiteres Kind erwarten.

Anzeige

YouTube / Sarah Ferguson Sarah Ferguson im Februar 2021

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson, 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de