"Ist das nicht noch ein bisschen zu früh?" – denken sich jetzt bestimmt einige Fans! Schon wenige Monate nach ihrer Geburt bekam YouTube-Spross Mia Rose Harrison (3) Ohrlöcher gestochen – was einen heftigen Shitstorm für ihre Eltern Sarah (29) und Domi (29) zur Folge hatte. Doch davon haben die Webstars sich offenbar nicht beirren lassen: Auch ihre jüngste Tochter Kyla, die erst ein halbes Jahr alt ist, bekam jetzt ihre Ohrlöcher!

Das verkündeten die Harrisons jetzt ganz stolz in ihrem neusten YouTube-Video: "Kyla kriegt heute endlich ihre Ohrringe – eigentlich ist es schon ziemlich spät. Manche werden jetzt sicher sagen: 'Ihr tickt doch nicht ganz richtig! Das ist doch nicht spät', aber bei uns in der Familie ist das so, dass die Kinder die mit drei Monaten kriegen", erklärte Sarah. Sie selbst und auch Domi seien damals superjung gewesen. "Mia hat auch ihre Ohrringe seit sie dreieinhalb, vier Monate maximal war. Ich bin froh, dass wir das so früh gemacht haben, weil dann fummeln die nicht so dran rum und es verheilt direkt."

Anschließend nahmen die YouTuber ihre Community dann auch mit zum Piercer: Kyla bekam, während sie auf Mamas Schoß sitzen durfte, erst eines und dann das zweite Ohrloch gestochen. "Es ist vollbracht: Kyla hat ihre Ohrringe! Es steht ihr einfach perfekt", jubelte Domi hinterher. "Klar, sie quengelt ein bisschen, aber die Piercerin sagt, sie hat das toll gemacht." Wie steht ihr zu dem Thema? Stimmt ab!

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit seinen Töchtern Mia und Kyla

YouTube / Team Harrison Kyla Harrison beim Piercer

