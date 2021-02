Was macht Claudia Haas so besonders? Die Hamburgerin ist in dieser Staffel wohl die größte Überraschung bei DSDS: Ursprünglich hatte sie es nur durch Betteln in den Recall geschafft – die Juroren danach allerdings nicht nur mit ihrer Willensstärke, sondern auch mit ihrem Gesang überzeugt, weshalb sie nun schon in der dritten Recall-Runde steht. Im Promiflash-Interview erklärt die Hausfrau jetzt, was sie ihren Mitstreitern voraushat!

"Auf jeden Fall bin ich ein Herzensmensch, ein sehr gütiger Mensch", stellt die 28-Jährige klar. Das würden ihr ihre Fans immer wieder bestätigen – es sei aber noch längst nicht alles, was sie ausmacht: "Und ich habe auch das Gesamtpaket", ist sich Claudia außerdem sicher. Sie sei "crazy, ausgeflippt", habe einen "schrillen Stil" und bediene damit genau das, "was die Leute sehen mögen".

Dass sie es bei DSDS schon bis in die dritte Recall-Runde geschafft hat, überrascht die Sängerin aber dennoch: "Das war jetzt mein dritter Versuch bei DSDS und vor ein paar Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich soweit komme", verrät sie. Dieses Jahr habe sie sich aber fest vorgenommen, es mindestens in den Recall zu schaffen und dafür gekämpft. Glaubt ihr, dass Claudia das Zeug zum Superstar hat? Stimmt unten ab!

Instagram / haaclaudia Claudia Haas in Hamburg, 2021

Instagram / haaclaudia Claudia Haas, 2021

Instagram / haaclaudia Claudia Haas, DSDS-Kandidatin

