Elyse Knowles steht ganz kurz vor der Niederkunft! Das australische Model erwartet derzeit mit seinem Verlobten Josh Barker zum ersten Mal Nachwuchs. Immer wieder präsentierte die Blondine aus Melbourne zuletzt, wie groß ihr Babybauch schon geworden ist. Wenige Wochen vor der Entbindung hat ihr Kleines jetzt noch einmal einen ordentlichen Wachstumsschub gemacht – der Bauch ist so groß geworden, dass Elyse ihre Füße nicht mehr sehen kann!

In ihrer Instagram-Story teilte die 28-Jährige zuletzt ein Video, um zu veranschaulichen, welchem Umfang ihr Bauch hat: Die Wölbung ist inzwischen so rund geworden, dass Elyse' Beine darunter nicht mehr zu sehen sind! "Füße, wo seid ihr?", fragt sich auch die werdende Mama in dem Video, bevor sie die Kameraposition dann so ändert, dass ihre Zehen wieder zu sehen sind.

Kurz vor der Geburt ihres Babys hatte Elyse' Partner sie mit einer großen Frage überrascht: Der werdende Papa hatte um die Hand seiner schwangeren Freundin angehalten – und die sagte natürlich "Ja". Anschließend präsentierte die Australierin ihren Followern im Netz stolz ihren Verlobungsring.

Elyse Knowles' Babybauch im Februar 2021

Elyse Knowles und Josh Barker

Elyse Knowles, Model

