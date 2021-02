Am Dienstagabend war es wieder so weit! Der erste Promi bei The Masked Singer wurde enttarnt und unter dem rosa Schweinchen kam Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55) zum Vorschein. Im Gespräch mit Promiflash ließ sie ihre Erfahrungen bei der Rateshow Revue passieren und berichtete auch davon, was abseits der Bühne vor sich geht. Tatsächlich war Katrin selbst überrascht, wie streng es hinter den Kulissen abläuft.

Im Gespräch mit Promiflash erinnerte sich die 55-Jährige an die Abläufe im Backstage-Bereich von "The Masked Singer". Dort werden die einzelnen Promis nämlich strikt voneinander ferngehalten und verkleidet. "Sobald ich meine Garderobe verlassen habe, war ich vermummt. Dann trug ich einen schwarzen Jogginganzug. Auf dem Hoodie stand 'Don't Talk To Me'", plauderte Katrin aus. Zudem war sie auch noch unter schwarzen Schuhen, Socken, Handschuhen, einer Mütze, einer zusätzlichen Kapuze und sogar einer riesengroßen Skibrille versteckt. "Selbst wenn ich die vier Meter zur Toilette gehen wollte, musste ich mich vorher vermummen", erzählte sie.

Für Katrin mache das die Show allerdings besonders spannend. Damit könne sie im selben Maße wie das Publikum mitraten. Ein paar Mal sei sie hinter der Bühne allerdings doch an jemandem vorbeigelaufen und habe dadurch vielleicht einen kleinen Vorteil, meinte sie.

ProSieben/Willi Weber Das Schwein von "The Masked Singer"

Getty Images Katrin Müller-Hohenstein im Februar 2017

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel mit "The Masked Singer"-Monstronaut, -Dino und -Einhorn

