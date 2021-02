Wagen Ennesto Monté (46) und Daniela Büchner (42) jetzt den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Das Paar ist erst seit wenigen Monaten zusammen, schmiedete aber schon kurz nach seinem Liebes-Outing gemeinsame Zukunftspläne. Momentan trennen die zwei noch über 1.000 Kilometer, denn Danni lebt auf Mallorca, ihr Freund in Deutschland. Tatsächlich wollten sie das aber zeitnah ändern. Jetzt packt zumindest die 42-Jährige fleißig Umzugskartons...

"Wir wollten schon länger umziehen und es hat sich nie so ergeben. Aber jetzt haben wir etwas gefunden, was wirklich sehr schön ist, sehr privat ist", erklärte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story. Fragt sich nur, wen dieses "Wir" alles einschließt – nur ihre fünf Kinder und sie, oder eben auch ihren Partner Ennesto? Das verriet Danni nicht, nur so viel: "Er wird mir beim Umzug helfen. Er wird dieses Mal ein paar Tage länger hierbleiben, darauf freue ich mich sehr. Unterstützung ist immer gut." Vorerst bleibt es also wohl eine Fernbeziehung.

Ob sie wegen der jüngsten Ereignisse wohl einen Gang zurückgeschaltet haben? Immerhin sorgten die Turteltauben zuletzt für heikle Trennungsgerüchte. "Wir dachten, wir wären gleich, aber das sind wir bei Weitem nicht", schrieb der Sänger damals unter anderem in seiner Story. Mittlerweile betonen aber beide immer wieder, wie gut es bei ihnen läuft.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner 2021

Instagram / ennesto.official Daniela Büchner und Ennesto Monté

ActionPress Ennesto Monté im Oktober 2019

