Wie geht es Britney Spears (39) wirklich? Diese Frage beschäftigt Fans bereits seit Monaten intensiv. Sie vermuten nämlich, dass die Sängerin unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie (68) leidet und deshalb in ihren Social-Media-Posts Hilferufe versteckt. Zuletzt sorgte am Mittwoch ein Foto von Scrabble-Spielsteinen für Aufsehen, das angeblich eine geheime Botschaft beinhalten soll. Ein neuer Clip überrascht in Anbetracht der Fan-Theorien, Britney müsse um ihre Freiheit kämpfen, nun jedoch etwas: Die "Lucky"-Interpretin ist darin mit ihrem Freund Sam Asghari (26) sichtlich zufrieden wandern...

Während die 39-Jährige üblicherweise Bilder und Clips aus ihrem Haus und ihrem Garten ins Netz stellt, teilt sie auf Instagram nun ein Video von einem Ausflug in die Natur: Gemeinsam mit ihrem Sam zieht sie bei strahlendem Sonnenschein durch eine idyllische Landschaft. Sie selbst läuft allerdings nicht – stattdessen nimmt ihr Liebster sie huckepack. "Es tut mir leid, dass ich dich das tun lasse, aber ich habe gerade keine Lust, zu laufen", entschuldigt sich Britney zu Beginn des Clips bei ihrem Partner – und sitzt nach einem Schnitt angeblich nach einer Stunde immer noch auf dessen Rücken!

Schon Mitte Januar hatten die Musikerin und Sam sich eine Auszeit gegönnt und waren gemeinsam ans Meer gefahren. Britney hatte ein Bild vom gemeinsamen Strandaufenthalt auf Instagram geteilt und dazu deutlich gemacht, wie sehr sie die Zeit mit dem Fitness-Fan genießt: "Ich liebe Kurzurlaube mit Sam. Er bedeutet die Welt für mich!"

