Kehrt Laura Müller (20) auf Social zurück zur Normalität? In den vergangenen Monaten überschlugen sich bei der Influencerin die Ereignisse – oder eher bei ihrem Mann Michael Wendler (48). Der Schlagerstar hatte mit seiner Einstellung zur aktuellen Gesundheitslage und seinem Rücktritt aus der DSDS-Jury für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Daraufhin hatte sich auch Laura ziemlich zurückgezogen. Ihr zartes Stimmchen haben ihre Follower schon lange nicht mehr gehört – bis jetzt.

Während die 20-Jährige sich in den vergangenen Wochen hauptsächlich zu Werbezwecken oder mit Landschaftsaufnahmen bei ihren Fans gemeldet hatte, überraschte sie nun mit einer Story, wie man sie anfangs von ihr gewohnt war. "Hallo ihr Süßen, ich bin hier mit meinem Schatzi. Und was machen wir? Wir schlendern. Drückt die Daumen, dass ich etwas finde", erklärte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin freudestrahlend. Das war's dann aber auch schon wieder mit dem persönlichen Content. Danach postete sie nur noch Essen.

Meldet sich Laura aber vielleicht schon bald wieder regelmäßig bei ihrer Community? In ihrem Feed gab es zuletzt zu Weihnachten ein neues Foto von der Beauty. Auch die Kommentare unter ihren Beiträgen hatte die Wahlamerikanerin in den vergangenen Monaten deaktiviert – vermutlich aus Angst vor Hate. Was meint ihr: Teilt sie ab sofort wieder regelmäßig Storys, in denen sie locker plaudert? Stimmt ab!

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

