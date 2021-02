Vor einigen Wochen verkündete Evanthia Benetatou (28) ihre Schwangerschaft – für sie und ihren Freund Chris Broy ist es das erste gemeinsame Kind. Seitdem halten die beiden ihre Community fleißig auf dem Laufenden, und die 28-Jährige hat sogar schon ein eigenes Lied für ihr Baby geschrieben. Aktuell befindet sich der Reality-TV-Star in der 22. Schwangerschaftswoche. Im Interview mit Promiflash haben Eva und Chris verraten, wie es aktuell um ihre Wohnsituation steht. Schließlich soll der Nachwuchs sein eigenes Reich bekommen.

"Wir sind gerade in Umzugsplanung. Hauskauf oder doch auswandern? Wir wissen noch nicht, was es wird", offenbarte die Beauty. Aktuell wohnen die beiden noch in Evas Singlewohnung – die wird bald allerdings viel zu klein sein für die Familie. Am liebsten möchte das Paar ein Haus kaufen und noch vor der Geburt dort eingezogen sein. "Wir wissen [...] schon bald, wo es langgeht. Vielleicht wird es weder Köln noch Düsseldorf noch Deutschland", verriet Eva gegenüber Promiflash.

Weil die beiden aber eben noch nichts fix haben, fehlen auch noch viele Dinge für das Kinderzimmer. "Es ist eigentlich fast noch nichts da", erzählte die Brünette. Das Kinderzimmer lässt also auf sich warten. "Wir haben noch jede Menge zu tun", stellte Chris fest.

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2021

Instagram / evanthiabenetatou Eva und Chris

