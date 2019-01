Knutschpremiere bei Der Bachelor! Nach drei Wochen schüchterner Flirts und tiefer Blicke kam es in der vierten Episode des RTL-Kuppelformats endlich zum ersten Kuss der Staffel. Beim romantischen Date ging Jennifer Lange in die Offensive und verführte Andrej Mangold (32) nach allen Regeln der Kunst. Dabei sprang neben einem intensiven Bussi auch gleich noch eine vorzeitige Rose für die hübsche Brünette raus. Hat sie das Herz des Basketballers vielleicht längst erobert?

Eine, die in dieser Angelegenheit wohl eine Expertin sein dürfte, ist Vorjahres-Kandidatin Janina Celine Jahn (24). Immerhin war sie die erste Single-Lady, die Daniel Völz (33) einen Schmatzer aufdrückte. Trotzdem war das Liebesabenteuer für die Hamburgerin bereits kurz danach vorbei. Von daher ist sie sicher, dass noch alles offen ist. "Bei keiner Staffel war bisher der erste Kuss der bedeutendste. Wenn Jenny allerdings weiter so ran geht, dann kann man natürlich nicht wissen, was passiert oder was nicht passiert", erklärte sie gegenüber Promiflash. Trotzdem glaubt sie, dass Jenny momentan Andrejs Favoritin ist.

Aber die Zumba-Trainerin hat noch harte Konkurrenz. "Jade hat Chancen, weil sie sehr sympathisch rüberkommt, Steffi auf jeden Fall. Ich glaube, Ernestine ist auch relativ weit", lautet die Einschätzung der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin.

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold in der vierten Folge von "Der Bachelor"

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn, bekannt aus "Der Bachelor"

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn, Ex-"Love Island"-Kandidatin

