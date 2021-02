18 Kilo weniger in acht Wochen – wie hat Menowin Fröhlich (33) das geschafft? Der ehemalige DSDS-Finalist kämpft momentan in einer Entzugsklinik gegen seine Suchterkrankung. Aber nicht nur von den Drogen möchte der Sänger loskommen, er will auch endlich wieder fit werden. Schon mehrfach hatte er eine Diät angestrebt, doch nie für längere Zeit durchgezogen. Mit Promiflash spricht Menowin darüber, wie ihm der Ablauf in dem Therapiezentrum, in dem er gerade untergebracht ist, dabei hilft, gesund abzunehmen.

"Hier ist ein ganz, ganz strenger und strukturierter Tagesablauf", erzählt der 33-Jährige. "Es geht mit früh aufstehen los: Mit beten und Bibel lesen, Frühstück vorbereiten. Da ich ja für die Küche eingeteilt bin und wir jetzt aktuell neun Mann bekochen, habe ich immer genug zu tun", schildert der Familienvater. Zeit für Work-outs nimmt er sich trotzdem. "Meinen Sport betreibe ich jeden Tag, damit das alles auch in die richtige Richtung geht", erklärt er.

Auf diese Weise gelang es Menowin bereits, sein Gewicht von 140 Kilogramm auf 122 Kilogramm zu reduzieren. Die Kraft zum Durchhalten gibt ihm dabei womöglich auch seine große Leidenschaft: Denn seine Freizeit, die er immer ab 17:00 Uhr in der Einrichtung hat, befüllt der Ex-Big Brother-Kandidat am liebsten mit Musik, wie er Promiflash verrät.

Anzeige

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Sänger

Anzeige

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / menowin_official Sänger Menowin Fröhlich im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de