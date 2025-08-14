Wirres Polizeivideo: Marcel Caruso Kaiser gibt Statement ab

Ende Juli erregte Marcel Caruso Kaiser die Aufmerksamkeit seiner Follower, als er ein verwirrendes Video auf Instagram postete. Darin diskutierte er nackt mit einigen Polizeibeamten, die ihm erklärten, "seine Frau" habe sie gerufen. Die Polizisten forderten, mit der Frau allein zu sprechen, doch der ehemalige Are You The One?-Kandidat funkte immer wieder dazwischen. Jetzt meldet Marcel sich selbst mit einem Video-Statement. Offenbar befürchteten einige User, Gewalt sei der Grund für den Anruf bei der Polizei gewesen. Der Realitystar stellt klar, er habe noch nie einer Frau Gewalt angetan: "Zeigt mir bitte einen Satz von der Polizei oder von mir, wo das Thema war. [...] Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau geschlagen."

Weiter bleibt die Identität der Frau unbekannt – ob sie seine Freundin oder Ex-Freundin sei, gehe die Community nichts an, so Marcel weiter. Er sei mit ihr an dem Tag feiern gewesen. Nach dem Klub sei es wieder zu ihm nach Hause gegangen. Dort hatte die Unbekannte dann eine Bitte an Marcel: "Dann hat sie mich gefragt, ob ich noch irgendwas habe, was sie hochholen könnte." Er habe ihr gesagt, dass er nichts da habe – stattdessen kam dann jemand, der Substanzen brachte. Die hätten das Verhalten von Marcels Begleiterin völlig verändert. "Auf einmal war sie wie bei 'Switch Reloaded' – einfach Boom, wie ausgewechselt. [...] Wisst ihr, was Schizophrenie ist? Das ist eine Krankheit, die sehr schwer heilbar ist. Und sie hat Multi-Schizophrenie", erklärt er. Was genau er damit meint, ist nicht klar: Schizophrenie ist eine psychische Störung, die in verschiedenen Formen auftreten kann, eine Multi-Schizophrenie als solche gibt es nicht. Laut Marcel habe die Frau aber "viele verschiedene Gesichter".

Zu dem Polizeieinsatz sei es schließlich gekommen, weil die Unbekannte in der Nacht mehrfach aufgestanden sei und mit Messern und Rasierklingen hantiert habe. Schließlich habe sie ihn angeschaut und gemeint, sie werde die Polizei rufen, damit er ins Gefängnis komme. Genau das habe sie auch getan, aber als die Beamten abnahmen, habe sie wieder aufgelegt. Offenbar veranlasste genau das die Polizisten, zu dem Haus zu fahren. In dem Video, in dem Marcels Auseinandersetzung mit den Beamten zu sehen war, hört man diese sagen: "Ihre Frau hat uns angerufen und dann ging das Telefon plötzlich aus." Marcels Fans wussten mit den Aufnahmen allerdings nicht viel anzufangen und kommentierten irritiert Sätze wie: "Was genau wolltest du mit diesem Video bezwecken?"

Instagram / kingasensiosivera Marcel Caruso Kaiser, Realitystar

Instagram / kingasensiosivera Marcel Caruso Kaiser, September 2023

Instagram / kingasensiosivera Marcel Caruso Kaiser, Juli 2025

