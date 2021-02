Endlich lässt Amy Schumer (39) ihre Fans an diesem romantischen Moment teilhaben! Die Schauspielerin ist dafür bekannt, ihren Followern stets realistische Einblicke in ihr Leben als Mutter und Ehefrau zu geben. Zuletzt postete sie sogar ein Bild ihrer Kaiserschnittnarbe im Netz. Doch auf Eindrücke ihrer heimlichen Trauung mit Chris Fischer im Jahr 2018 mussten ihre Fans bis jetzt warten. Nun aber veröffentlichte Amy endlich einen Zusammenschnitt ihrer traumhaften Hochzeit!

Auf Instagram postete die "I Feel Pretty"-Darstellerin ein einminütiges Video passend zu ihrem dritten Hochzeitstag am 18. Februar. In der Aufnahme können Fans unter anderem einen Blick auf Amys wunderschönes Brautkleid erhaschen sowie auf die romantische Kulisse der Trauung – den Strand von Malibu. Sogar der bezaubernde Moment, in dem Chris seiner Liebsten den Ring an den Finger steckte, ist in dem Clip zu sehen. Offenbar hatten die Eheleute und auch ihre Gäste sehr viel Spaß an dem Tag, wie die unzähligen Bilder zeigen.

Selbst unter diesem so romantischen Beitrag konnte Amy ihre lustige Ader nicht verbergen: "Danke, dass du das gemacht hast, mein Handy", schrieb sie dazu. Demnach habe sie lediglich das Highlight-Video des Hochzeitstages hochgeladen, welches ihr Smartphone automatisch zusammengestellt hatte.

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer, 2018

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer

Instagram / amyschumer "I Feel Pretty"-Schauspielerin Amy Schumer

