Mit dem Ablegen seiner Krawatte startet für Jan Hofer (69) ein ganz neues Kapitel. Im Dezember moderierte der sympathische Nachrichtensprecher das allerletzte Mal die Tagesschau. Der Abschied fiel den ARD-Zuschauern nicht leicht – knapp 15 Millionen Menschen sahen ihm dabei zu, wie er sich mit einer emotionalen Moderation vom Publikum verabschiedete. Schließt sich eine Tür, öffnet sich im nächsten Moment bekanntlich eine andere – das nahm sich Jan Hofer zu Herzen und ist nun Teil der Let's Dance-Familie!

Jan Hofer wurde am 31. Januar 1952 in Wesel/Niederrhein geboren und ist mit 69 Jahren der älteste Kandidat der neuen "Let's Dance"-Staffel. Der Moderator wusste schon sehr früh, welche berufliche Laufbahn er einschlagen möchte. Neben seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Köln arbeitete er in der Hörfunkredaktion der Deutschen Welle. Nach seinem Studium absolvierte der 1,71 Meter große Wahlhamburger ein Volontariat in verschiedenen Rundfunkanstalten. In seinen 30ern übernahm er im Regionalfernsehen des Saarländischen Rundfunks einige Moderationsjobs, bevor ihm 1985 der große Durchbruch bei der "Tagesschau" gelang. Bis 2020 war er sogar Chefsprecher der bekanntesten Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen.

Zwar führte Jan Hofer in der Vergangenheit als Gastgeber auch durch das eine oder andere Unterhaltungsformat – "Let's Dance" ist für ihn dennoch absolutes Neuland. Einige waren sehr überrascht, dass eine TV-Größe wie Jan Hofer die Herausforderung auf dem TV-Tanzparkett annimmt. "Es kommt immer der Satz: Du bist doch eine seriöse Instanz, und jetzt tanzt du... Ich finde, Tanzen ist eine sehr seriöse und hochsportliche Angelegenheit und das ist der Grund, warum ich mitmache.", erklärt er in einer Folge des offiziellen "Let's Dance"-Podcasts. Dennoch habe er lange überlegt, ob er wirklich mitmachen soll, hat sich mit seinen Kindern intensiv darüber ausgetauscht und auch im Vorfeld gesundheitlich durchchecken lassen. "Ob ich jetzt der ganz große Tänzer bin, ist eine andere Frage, aber die Herausforderung finde ich toll", freut sich Jan Hofer auf die kommenden Wochen.

