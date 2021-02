Bald läuten die Hochzeitsglocken im Hause Kardashian! Gerade erst verkündete Kim Kardashian (40), dass sie sich nach über sechs gemeinsamen Jahren von ihrem Ehemann Kanye West (43) scheiden lässt. Doch neben den traurigen Trennungsnews hat der Kardashian-Jenner-Klan nun auch einen Grund zum Freuen – insbesondere Khloé Kardashian (36), denn: Die US-amerikanische Reality-TV-Darstellerin ist verlobt – und zwar mit ihrem On-Off-Freund Tristan Thompson (29)!

Das deutete die dunkelhaarige Schönheit nun zumindest in einem Instagram-Post an. Sie veröffentlichte nämlich ein Foto von sich, wie sie ihren Hintern und ein paar schicke Stiefeletten in Szene setzt – doch das Detail, das sofort ins Auge springt, ist der funkelnde Klunker an ihrem linken Ringfinger. Sagt Khloé ihren Followern damit etwa, dass sie bald heiraten wird? Ja, das tut sie, wie sie einem neugierigen Fan in der Kommentarspalte bestätigt! Ihr zukünftiger Ehemann: Tristan, ihr Ex und der Vater ihrer gemeinsamen Tochter True Thompson (2).

Dieser Verlobungsknaller kommt nach Medienberichten, dass Khloé und Tristan planen, ein zweites Kind zu bekommen. "[Sie] wollen True noch ein Geschwisterchen schenken. Es hat für sie beide oberste Priorität", erzählte ein Insider dem People-Magazine noch vor ein paar Tagen.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian zeigt ihren Verlobungsring

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019

