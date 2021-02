Seit mittlerweile zwei Jahren sind Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (29) kein Paar mehr. Nachdem der Basketballspieler damals seine hochschwangere Freundin betrogen hatte, zog der Keeping up with the Kardashians-Star den Schlussstrich. Seit einiger Zeit nähern sich die beiden allerdings wieder an – immer wieder kursieren Liebes-Comeback-Gerüchte in den Medien – wohl nicht ganz ohne Grund: Tristan soll mit aller Macht um Khloés Herz kämpfen!

Das berichtet nun ein Insider gegenüber HollywoodLife. "Tristan versucht mit aller Macht Khloé zu beweisen, dass sie ihm vertrauen kann. Er ist vor allem ziemlich besessen, wenn es darum geht, mit ihr und Tochter True zu kommunizieren", erklärt die Quelle. So soll der 29-Jährige ständig Blumen, Luftballons oder ellenlange Textnachrichten an die Unternehmerin schicken.

Aktuell leben die beiden in unterschiedlichen Bundesstaaten in den USA. Während Khloé in Kalifornien ist, verbringt Tristan die Zeit in Boston, Massachusetts. Doch das sei nicht gerade vorteilhaft für ihre Beziehung. "Dass Tristan jetzt in Boston lebt, ist für Khloé eine bittere Pille, zumal es ihr und Tristan in letzter Zeit als Paar und als Familie so viel besser ging", schilderte vor Kurzem ein Informant im Interview mit Entertainment Tonight.

Anzeige

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Töchterchen True und Tristan Thompson

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de