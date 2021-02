Sophia Thiel (25) ist heiß im Eis! Die beliebte YouTuberin verschwand vor knapp zwei Jahren überraschend von der Bildfläche, um eine längere Pause einzulegen. Vor wenigen Tagen feierte sie ihr großes Social-Media-Comeback, das bei den Usern sehr gut ankam. Nun versucht die 25-Jährige, ihre Follower wieder mit regelmäßigen Updates zu versorgen. Dafür zeigt Sophia jetzt auch erstmals wieder mehr Haut – und das war laut eigenen Angaben sehr schwer für sie.

Für ein neues Video nahm die Blondine nämlich ein sogenanntes Eisbad – im Bikini. In ihrer Instagram-Story erklärte Sophia dazu, dass sie anfangs Zweifel hatte, diesen Clip zu veröffentlichen: "Ich hatte echt Bedenken, was die anderen dazu sagen, also ich im Bikini in meiner jetzigen Form. Ich habe in diesen zwei Jahren natürlich schon sehr viel gelernt, mich selbst zu lieben und zu akzeptieren, aber trotzdem war es eine große Überwindung für mich, das hochzuladen." Im Nachhinein stellte sich heraus, dass viele ihrer Sorgen unbegründet waren. Das Feedback ihrer Fans ist durchweg positiv und die Beauty wird mit Komplimenten überschüttet.

Auch bei vielen deutschen Promis ist das Eisbaden in diesem Jahr wieder sehr beliebt. So etwa bei den Schauspielern Jörn Lehmann (23) von Berlin - Tag & Nacht und Hans Gurbig ("Hautnah") sowie beim Let's Dance-Kandidaten Simon Zachenhuber, die sich ebenfalls regelmäßig in das mehr als kühle Nass begeben.

Anzeige

Instagram / pumping.sophia.thiel Influencerin Sophia Thiel

Anzeige

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, 2021 in Rosenheim

Anzeige

Instagram / joernlehmann_ Nathalie Bleicher-Woth und Jörn Lehmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de