"Pretty Little Liars"-Star Sasha Pieterse hat neuen Look

Diese Veränderung hat sich doch mal voll gelohnt: Sasha Pieterse (28) hat den Sprung gewagt und ihre gesamte Haarpracht dunkel gefärbt. Anstelle des aschblonden oder gar goldbraunen Haars präsentiert die Schauspielerin fast schon schwarze Strähnen. Auf den Fotos, die sie auf Instagram teilt, glänzt die neue Frise in voller Pracht – und betont dabei hervorragend die blauen Augen der "Pretty Little Liars"-Bekanntheit. Ihre Fans lieben es und staunen in den Kommentaren. "Die Farbe ist alles!" und "Das dunkle Haar steht dir so unglaublich gut", finden ihre Anhänger.

Zu der Bilderreihe schreibt Sasha: "'Bist du das, Vivian?'" Damit spielt der Kinderstar auf ihre bekannteste Rolle an: die der Alison in "Pretty Little Liars". Alisons Alter Ego Vivian Darkbloom suchte in der Mystery-Serie undercover nach der geheimnisvollen "A" – und begeisterte im Zuge dessen Millionen Zuschauer. Der Flashback entfacht auch jetzt pure Freude in Sashas Fanbase. "Vivian! Wir haben dich vermisst", schreibt einer enthusiastisch. Andere meinen voller Freude: "Willkommen zurück, meine liebe Vivian!" und "Oh mein Gott! Das ist buchstäbliche Perfektion!"

Sasha bekam die Rolle der Alison als Teenager und war mit ihren 13 Jahren die Jüngste am Set. Ihre Co-Stars Lucy Hale (35), Shay Mitchell (37), Ashley Benson (34) und Troian Bellisario (39) und sie wurden dennoch zu engen Freundinnen. Lucy selbst schwärmte erst vor Kurzem im Interview mit E! News, dass sie auch heute noch in Kontakt stehen. "An verschiedenen Punkten in unserem Leben haben wir uns gekreuzt und wieder zusammengefunden, aber wir bleiben alle in Kontakt", erzählte die Schauspielerin, die damals die Rolle der Aria Montgomery übernahm. Sie alle empfinden "so viel Liebe und Dankbarkeit" füreinander.

Getty Images Sasha Pieterse, "Pretty Little Liars"-Bekanntheit

Getty Images Der "Pretty Little Liars"-Cast bei der New York Comic Con im Jahr 2015

