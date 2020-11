Endlich sind sie zu dritt! Seit Mai 2018 gehen Sasha Pieterse (24) und Hudson Sheaffer als Ehepaar durchs Leben. Auf einem Schloss im irischen Glaslough gaben sich die beiden das Jawort. Doch in diesem Jahr folgte dann eine zuckersüße Überraschung: Die Pretty Little Liars-Beauty verkündete ganz freudig, dass sie zum ersten Mal schwanger ist – und nun war der Tag endlich da: Sasha ist Mutter eines Sohnes geworden!

Diese Neuigkeit verkündet die 24-Jährige nun in einem Instagram-Beitrag. "Vor einer Woche hat sich unser Leben komplett verändert. Nach 27 Stunden in den Wehen hat Hendrix Wade Sheaffer am 6. November das Licht der Welt erblickt", schreibt sie zu den ersten Bildern mit ihrem Nachwuchs. Doch damit noch nicht genug mit den ersten Infos über ihren Sohn: So wiegt Hendrix bei der Geburt knapp 3.180 Kilogramm und ist 52 Zentimeter groß.

Noch vor wenigen Wochen hatte das Paar ein gemeinsames Update zur Schwangerschaft geteilt und wirkte dabei ziemlich aus dem Häuschen. "Wir können es kaum erwarten, dieses Baby zu treffen", hatte Sashas Gatte Hudson zu Aufnahmen mit seiner schwangeren Frau geschrieben.

Instagram / sashapieterse Hendrix Wade Sheaffer, Sohn von Sasha Pieterse

Instagram / sashapieterse Sasha Pieterse und ihr Mann Hudson Sheaffer

Instagram / sashapieterse Sasha Pieterse, Hudson Sheaffer und ihr Sohn Hendrix Wade

